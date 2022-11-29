Москва, , 14:07 — REGNUM Сбор доказательств о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны продолжается, заявил 29 ноября президент РФ Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

Владимир Путин

Владимир Путин «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается».

Глава государства отметил, что каждому такому факту необходимо давать правовую и судебную оценку.

Он указал на то, как важно то, чем заняты областные и районные суды России — признанием фактов геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной.

Ранее ИА REGNUM цитировало президента России, когда он говорил о нацистских зверствах во время Великой Отечественной войны: «Такого жестокого геноцида не знала история».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям