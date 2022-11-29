Сеул, 29 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се выразил надежду на потепление в отношениях с КНДР, сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Южнокорейский министр впервые посетил пограничный пункт Пханмунджом и выразил надежду на «хотя бы слабое» потепление в отношениях.

«Я бы хотел, чтобы в промерзших межкорейских отношениях подул хотя бы слабый теплый ветер», — заявил Квон Ён Се, отметив, что Южная Корея не имеет враждебных намерений по отношению к КНДР, но не смирится с ядерной угрозой.

Министр объединения даже надеется в скором времени сесть за стол переговоров, чтобы обсудить проблемы в отношениях между Южной Кореей и КНДР.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о «беспрецедентном» ответе, если КНДР продолжит ядерные испытания, а также призвал Китай помочь убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия и ракет.