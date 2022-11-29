Москва, , 13:59 — REGNUM Атомщики Российской Федерации и Китайской Народной Республики обсудят передовые проекты в ядерной энергетике. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора «Русматом энерджи проджектс» Дамей Хашба на IV Российско-китайском энергетическом форуме.

Ядерная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель гендиректора компании отметил, что на данный момент основными темами для обсуждения являются развитие реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла и строительство новых АЭС.

«Присоединение к консорциуму на стадии сооружения реактора дает нашим китайским партнерам эксклюзивные преимущества. Помимо доступа к активной зоне реактора, китайская сторона будет получать услуги по более низкой цене, чем партнеры, присоединившиеся на стадии эксплуатации МБИР», — добавил Хашба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Китая выступить за более тесное сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

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