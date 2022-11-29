Москва, 29 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Атомщики Российской Федерации и Китайской Народной Республики обсудят передовые проекты в ядерной энергетике. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора «Русматом энерджи проджектс» Дамей Хашба на IV Российско-китайском энергетическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная энергетика

Заместитель гендиректора компании отметил, что на данный момент основными темами для обсуждения являются развитие реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла и строительство новых АЭС.

«Присоединение к консорциуму на стадии сооружения реактора дает нашим китайским партнерам эксклюзивные преимущества. Помимо доступа к активной зоне реактора, китайская сторона будет получать услуги по более низкой цене, чем партнеры, присоединившиеся на стадии эксплуатации МБИР», — добавил Хашба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Китая выступить за более тесное сотрудничество с Россией в сфере энергетики.