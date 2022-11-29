Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM За навигационный период 2022 года по Неве в границах Санкт-Петербурга прошло 1600 судов. Это более чем на 45% меньше, чем в навигацию 2021 года, когда количество проведенных по Неве судов составляло 2952 единицы. Данные об итогах навигации привело 28 ноября Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест».

Нева Дарья Драй © ИА REGNUM

По его подсчетам, в навигацию-2022 сократилось не только количество прошедших по Неве судов, но и число разводок мостов: их было около 2000, по сравнению с 2177 разводками в 2021 году.

Навигация на Неве и Малой Неве в 2022 году стартовала 10 апреля и завершится 30 ноября. На рукавах Невы мосты разводили с 20 апреля и завершили 15 ноября. За это время ремонтные работы проведены на 19 мостовых сооружениях Петербурга.

«В межнавигационный период на всех разводных мостах будут проведены работы по техническому обслуживанию — настройке электрического, механического, гидравлического оборудования, систем сигнализации, видеообзора, подсветки», — говорится в сообщении «Мостотреста».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству транспорта РФ, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ, до 1 марта 2023 года разработать программу субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок.

«Должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьёзный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий», — пояснил вице-премьер.

В настоящее время на речной транспорт приходится всего около 2% общего грузооборота в России.