АвтоВАЗу разрешили купить «РН Банк» у альянса Renault-Nissan

Москва, , 13:55 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» получила разрешение на приобретение 100% акций российского банка альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (АО «РН банк»). Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

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«В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520 […] разрешить совершение акционерным обществом «АвтоВАЗ» сделки по приобретению 100% акций акционерного общества «РН Банк», принадлежащих БАРН Б. В. (BARN B. V.)», ― говорится в документе, опубликованном 29 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Добавим, что согласно открытым данным, 60% акций «РН Банка» контролируется через Barn B. V. французской Renault и японской Nissan, остальные 40% принадлежат «Юникредит банку».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент РФ Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes.