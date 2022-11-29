Москва, 29 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Падение котировок Brent связано с ростом числа выявленных случаев коронавируса в Китае и ожидаемыми ограничениями в этой стране. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Накануне, 28 ноября, котировки Brent упали до 81,5 доллара за баррель, но сегодня утром цены восстанавливаются. Основным фактором слабости нефтяного рынка стал рост случаев заражения COVID-19 в Китае и, что более важно, ожидаемые жесткие эпидемиологические ограничения, которые власти страны планируют ввести в качестве ответной меры. Это существенно снизит спрос компаний на энергоносители», — сказал Смит.

По его словам, в качестве другой причины спада нефтяных котировок инвесторы и новостные издания видят неспособность США и Европы согласовать уровень ценового потолка для российской нефти, что также сыграло свою роль: «Трейдеры, купившие нефть до вступления потолка в силу, теперь продают или как минимум приостанавливают покупки, поскольку перспективы эффективности такого подхода начинают вызывать сомнения».

При этом Смит подчеркнул, что на сегодняшний день есть и повод для оптимизма: «Четвёртого декабря, всего за день до введения Европой эмбарго на российскую нефть и потолка цен в США, должно состояться заседание ОПЕК+. В прошлые выходные Саадун Мохсен, высокопоставленный чиновник иракского государственного нефтяного сбытового подразделения SOMO, заявил, что на следующем заседании ОПЕК+ примет во внимание состояние и баланс спроса и предложения на рынке».

Специалист отметил, что, по мнению аналитиков, международные цены на нефть ниже 80 долларов за баррель, скорее всего, побудят организацию снова сократить квоты: «Ралли в Brent сегодня утром может свидетельствовать о том, что рынок также задумывается о таких последствиях».