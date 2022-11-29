Киев, 29 ноября 2022, 13:54 — REGNUM На Украине повсеместно объявили воздушную тревогу. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал сограждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что главы ряда регионов на контролируемой Киевом территории призвали людей прятаться в укрытиях.

О прилётах местные СМИ пока не сообщают.

Напомним, ВС РФ в рамках СВО наносят удары по энергетическим объектам Украины и железнодорожным путям.

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