Киев, 29 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На Украине повсеместно объявили воздушную тревогу. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал сограждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Отметим, что главы ряда регионов на контролируемой Киевом территории призвали людей прятаться в укрытиях.

О прилётах местные СМИ пока не сообщают.

Напомним, ВС РФ в рамках СВО наносят удары по энергетическим объектам Украины и железнодорожным путям.