На Украине сообщают о взрывах в Николаеве
В городе Николаеве сообщают о взрывах
Николаев, Украина,
29 ноября 2022, 13:48 — REGNUM В городе Николаеве раздаются взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».
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«Пишут о взрывах в Николаеве», — говорится в публикации в телеграм-канале информационного ресурса.
Также отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли. Пи этом в Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучат сирены.
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Как сообщало ИА REGNUM, о взрывах в Николаеве также сообщалось 5 ноября и 29 октября. Однако никаких подробностей не приводилось.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.