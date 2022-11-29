На Украине сообщают о взрывах в Николаеве
В городе Николаеве сообщают о взрывах
Николаев, Украина, 29 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В городе Николаеве раздаются взрывы. Об этом сообщает издание «Страна».
U.S. Navy
Взрыв
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«Пишут о взрывах в Николаеве», — говорится в публикации в телеграм-канале информационного ресурса.
Также отмечается, что воздушную тревогу в городе не объявляли. Пи этом в Днепропетровской и на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучат сирены.
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Как сообщало ИА REGNUM, о взрывах в Николаеве также сообщалось 5 ноября и 29 октября. Однако никаких подробностей не приводилось.