Вывесивший в Одессе российский флаг мужчина приговорён украинским судом к 15 годам лишения свободы

Одесса, Украина, , 13:45 — REGNUM Мужчина, который вывесил на одном из домов в Одессе государственный флаг России и передавал информацию и киевских боевиков, приговорён судом на Украине к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает украинское госбюро расследований в своём телеграм-канале.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Жителя Одессы признали виновным в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации ведомства киевского режима, 22 августа указанный мужчина вывесил на одном из одесских домов флаг с надписью: «Одесса — русский город», собирал и передавал данных о боевиках ВСУ в Городе, а также «вербовал бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против» режима Киева.

Кроме того, утверждается, что также осуждённый якобы «не отказывался и от обычной преступной деятельности», строя вместе с сообщниками планы по похищению «патриотически настроенного» одесского предпринимателя, осуществлявшего волонтерскую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября экс-сенатор от Республиканской партии США Ричард Блэк рассказал, что бесчеловечный расстрел нацистами киевского режима взятых в плен российских военных впервые привлёк внимание западных СМИ, ранее не рассказывавших о преступлениях ВСУ.