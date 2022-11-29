Нью-Дели, 29 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Индии и США проводят военные учения Yudh Abhyas в Гималаях вблизи границы с Китаем, сообщает агентство ANI.

U.S. Army Совместные военные учения Индии и США

В министерстве обороны Индии пояснили, что учения проводятся в 18 раз и ставят перед собой цель обменяться опытом между индийскими и американскими военнослужащими. Военные двух стран отработают антитеррористические операции в условиях высокогорной местности, а также действия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

Сообщается, что в учениях задействованы военно-транспортные вертолеты Ми-17В5, беспилотники и другое современное вооружение.

Как ранее передавало ИА REGNUM, совместные военные учения Индии и США в Гималаях должны были состоятся в октябре 2022 года. Учения нацелены на совместную отработку всего спектра боевых действий в условиях высокогорья.

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