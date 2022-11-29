FT: Вашингтон требует от европейских союзников по НАТО присоединиться к сдерживанию Китая

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Вашингтон оказывает давление на союзников США по НАТО, требуя от них придерживаться более жёсткой линии по отношению к Китаю. Об этом пишет 29 ноября Financial Times.

НАТО (сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner)

По сведениям издания, США требуют от других стран НАТО принятия мер сдерживания в адрес КНР. Со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США, на проходящей в эти дни в Бухаресте встрече глав МИД стран НАТО они рассмотрят «вызовы», исходящие со стороны Пекина. Вашингтон всячески поощряет «единый европейский подход к Китаю», заявил неназванный американский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите в Бухаресте, заявил, что Китай всё ближе «подбирается к Европе». В частности, он пытается контролировать её критическую инфраструктуру, сообщил Столтенберг.

Ранее издание Politico сообщило, что ряд европейских союзников США не разделяет в полной мере линию Вашингтона в отношении Пекина, рассчитывая на сотрудничество с последним.