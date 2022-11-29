В Киеве снова начались экстренные отключения света
В Киеве вновь начаты экстренные отключения электричества
Киев,
29 ноября 2022, 13:31 — REGNUM На территории Киева снова начаты экстренные отключения электричества. Об этом 29 ноября сообщает энергетический холдинг ДТЭК «Киевские электросети» в своём телеграм-канале.
«В Киеве происходят экстренные отключения света», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что на данный момент не действуют составленные до этого графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в захваченных режимом Киева Черкасской и Львовской областях введены аварийные отключения электричества.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.