Киев, 29 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. На территории Киева снова начаты экстренные отключения электричества. Об этом 29 ноября сообщает энергетический холдинг ДТЭК «Киевские электросети» в своём телеграм-канале.

Без света

«В Киеве происходят экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент не действуют составленные до этого графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент в захваченных режимом Киева Черкасской и Львовской областях введены аварийные отключения электричества.