Курск, , 13:35 — REGNUM Повреждения получил ряд объектов энергоснабжения в Курской области в результате атаки со стороны ВСУ 29 ноября, говорится в телеграм-канале главы региона Романа Старовойта.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор уточнил, что ВСУ обстреляли 29 ноября посёлок Тёткино: зафиксировано пока как минимум десять прилётов. Люди в результате этой атаки не пострадали.

Роман Старовойт «Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена».

Глава региона добавил, что на место повреждения объектов направлены ремонтные бригады. Старовойт пообещал оперативно решить вопрос с восстановлением подачи электроэнергии в дома и учреждения посёлка.