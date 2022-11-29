Курск, 29 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Повреждения получил ряд объектов энергоснабжения в Курской области в результате атаки со стороны ВСУ 29 ноября, говорится в телеграм-канале главы региона Романа Старовойта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Губернатор уточнил, что ВСУ обстреляли 29 ноября посёлок Тёткино: зафиксировано пока как минимум десять прилётов. Люди в результате этой атаки не пострадали.

Роман Старовойт «Однако повреждены объекты энергоснабжения, часть посёлка обесточена».

Глава региона добавил, что на место повреждения объектов направлены ремонтные бригады. Старовойт пообещал оперативно решить вопрос с восстановлением подачи электроэнергии в дома и учреждения посёлка.