Пекин, , 13:47 — REGNUM Вмешательством во внутренние дела страны является обвинение, выдвинутое британскими властями в адрес Пекина: якобы в Шанхае силовики избили журналиста ВВС, сообщил 29 ноября прессе официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Чжао Лицзянь «Соответствующие заявления британской стороны искажают факты, мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутреннюю политику Китая и выражаем по этому поводу решительный протест».

В действительности, пояснил Чжао Лицзянь, в Шанхае задержали журналиста ВВС в связи с тем, что в ходе беспорядков он отказался выполнять требования полиции и не ушёл с места «большого скопления людей». Кроме того, журналист не объяснил, что является представителем прессы.

Представитель китайского МИД добавил, что полиция занялась после задержания неизвестного установлением его личности — в полном соответствии с законом. Человека этого не избивали, так что Пекин в очередной раз оказался «облитым грязью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в британский журналист Эд Лоуренс оказался в центре скандала, находясь среди протестующих в Шанхае против ковидных ограничений. Лондон обвинил Пекин в том, что журналиста избили.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Китая отрицают факт избиения британского журналиста в Шанхае