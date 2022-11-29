Пекин, 29 ноября 2022, 13:47 — REGNUM Вмешательством во внутренние дела страны является обвинение, выдвинутое британскими властями в адрес Пекина: якобы в Шанхае силовики избили журналиста ВВС, сообщил 29 ноября прессе официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
В действительности, пояснил Чжао Лицзянь, в Шанхае задержали журналиста ВВС в связи с тем, что в ходе беспорядков он отказался выполнять требования полиции и не ушёл с места «большого скопления людей». Кроме того, журналист не объяснил, что является представителем прессы.
Представитель китайского МИД добавил, что полиция занялась после задержания неизвестного установлением его личности — в полном соответствии с законом. Человека этого не избивали, так что Пекин в очередной раз оказался «облитым грязью».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в британский журналист Эд Лоуренс оказался в центре скандала, находясь среди протестующих в Шанхае против ковидных ограничений. Лондон обвинил Пекин в том, что журналиста избили.
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