Посольство России в Тегеране поддержало сборную Ирана перед матчем с США

Тегеран, , 13:26 — REGNUM Российское посольство в Иране поддержало сборную команду по футболу этой страны перед очередной игрой на чемпионате мира, который проходит в Китаре. Сборной Ирана 29 ноября предстоит матч с командой США. В сообщении на сайте российского посольства в Тегеране сказано:

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«Москва поддерживает национальную команду Ирана перед решающим футбольным матчем с США на чемпионате мира 2022 года в Катаре».

Как считают эксперты, у команды Ирана неплохие шансы на победу с американскими футболистами. В настоящее время она занимает второе место в группе В — на счету сборной Ирана одна победа и одно поражение. В случае победы в сегодняшнем матче иранцы выйдут в следующий этап чемпионата.

Сборная США с двумя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы B. Игра с Ираном может также стоить ей выхода в плей-офф мундиаля.