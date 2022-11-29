ВЦИОМ: 84% граждан интересуются информацией о достижениях российских ученых

Москва, , 13:23 — REGNUM Достижениями российских ученых интересуются 84% российских граждан. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным опроса ВЦИОМ, граждане России считают, что отечественная наука занимает лидирующие позиции в военной промышленности (25%), космической отрасли (21%) и медицине (20%).

«Большинство россиян интересуются информацией о достижениях российских ученых (84%), из них 18% могут специально искать и изучать подобные сведения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Отметим, что 15% граждан, заявили, что новости о достижениях российских ученых им совсем не интересны. За пять лет показатели почти не изменились. Научными новостями интересовались 85% граждан в 2017 году.

Кроме того, согласно данным опроса, 62% россиян отметили, что за последний год встречали в СМИ информацию о научных достижениях.

Опрос проводился 18 ноября 2022 года в формате телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.