Москва, 29 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Достижениями российских ученых интересуются 84% российских граждан. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

По данным опроса ВЦИОМ, граждане России считают, что отечественная наука занимает лидирующие позиции в военной промышленности (25%), космической отрасли (21%) и медицине (20%).

«Большинство россиян интересуются информацией о достижениях российских ученых (84%), из них 18% могут специально искать и изучать подобные сведения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Отметим, что 15% граждан, заявили, что новости о достижениях российских ученых им совсем не интересны. За пять лет показатели почти не изменились. Научными новостями интересовались 85% граждан в 2017 году.

Кроме того, согласно данным опроса, 62% россиян отметили, что за последний год встречали в СМИ информацию о научных достижениях.

Опрос проводился 18 ноября 2022 года в формате телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.