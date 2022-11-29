Москва, , 13:22 — REGNUM Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» для учеников 1-9 классов пройдёт с 29 ноября по 26 декабря 2022 года. Олимпиада проводится образовательной онлайн-платформой Учи. ру и компанией VK при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России. Участие для всех школьников бесплатное.

Олимпиада «Безопасный интернет»

для учеников 1–9 классов Цитата сайта safenet. uchi.ru

Интерактивные задания онлайн-состязания научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать его ресурсы и грамотно обходить основные сложности в сети — от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках. Олимпиада проверяет логическое мышление, обучает грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах.

«Минцифры России уделяет особое внимание обучению будущих ИТ-специалистов. При поддержке Министерства реализуются специальные образовательные программы. Школьники уже сейчас могут изучить языки программирования и определиться с выбором будущей профессии. Важно, что в олимпиаде совершенно бесплатно сможет принять участие большое количество детей самых разных возрастов. Мы также запустили Всероссийскую программу кибергигиены, благодаря которой дети и взрослые могут узнать о том, как противостоять кибербуллингу, установить надежный пароль и защитить свои аккаунты от мошенников», ­– сказал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

«Одна из задач национального проекта «Цифровая экономика» — сформировать поколение, представители которого с раннего возраста легко используют цифровые технологии в повседневной жизни, а в будущем смогут развивать эти навыки в профессиональной деятельности и способствовать «цифровому прорыву» в нашей стране. У школьников масса возможностей получить знания в этой области. Например, в проекте «Код будущего» более 100 тысяч детей бесплатно изучат программирование, а базовые знания поведения в интернете они могут осваивать и проверять в онлайн-олимпиаде Безопасный интернет», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Умение безопасно пользоваться интернетом становится новой формой цифровой грамотности. При этом большинство школьников сталкиваются в сети с различными угрозами. Как уберечь от них детей? Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет», которая, надеемся, станет ежегодной инициативой, поможет просветить школьников в вопросах использования интернета без вреда для себя и других пользователей. Школьникам предстоит находить решения из сложных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в сети. Благодаря участию в олимпиаде ребята узнают о правилах поведения и общения в интернете, как использовать гаджеты без вреда для здоровья, не попадаться на уловки кибермошенников и правильно пользоваться поисковиками», — комментирует генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи. ру Илья Паршин.

«Безопасность в интернете — один из самых важных вопросов, с которыми сегодня сталкиваются как взрослые, так и дети. Образовательное направление VK объединяет проекты, направленные на обучение как школьников и студентов, так и педагогов и родителей. Олимпиада «Безопасный интернет», которую мы проводим совместно с Учи. ру, продолжает нашу серию совместных инициатив для школьников по теме цифровой грамотности и кибербезопасности. Она помогает ребятам проверить знания по широкому спектру вопросов, связанных со сферой технологий и безопасным поведением в сети», — комментирует директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

В соревновании могут принять участие ученики 1–9 классов. Для этого нужно перейти на сайт safenet. uchi.ru, войти в личный кабинет или зарегистрироваться на платформе Учи. ру и далее следовать инструкциям.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи. ру. Учителя получат благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Цифровая экономика» направлен на создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса и повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке. Важной задачей национального проекта является создание кадрового потенциала ИТ-отрасли для технологического развития.

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» можно получить полноценную ИТ-профессию в проекте «Цифровые профессии», школьники могут бесплатно обучиться программированию в проекте «Код будущего», студенты вузов пройти обучение на «Цифровых кафедрах» и многое другое