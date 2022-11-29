Киевские боевики сбросили запрещённые мины «Лепесток» на село Нижнее Лозовое в ДНР

Донецк, , 13:19 — REGNUM На территории села Нижнее Лозовое в Донецкой Народной Республике (ДНР) найдены запрещённые противопехотные мины «Лепесток», сброшенные вооружёнными украинскими формированиями. Об этом 29 ноября сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

ПМФ-1 «Лепесток» ️Представительство ДНР в СЦКК

«В селе Нижнее Лозовое обнаружены сброшенные ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ред.) запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток»», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли несколько населённых пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) и в том числе — два района Донецка.