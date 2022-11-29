Улан-Батор, 29 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В граничащих с Россией и Китаем регионах Монголии будут созданы карантинные зоны. Об этом 29 ноября сообщили в министерстве продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

Pixabay.com Мясо

Уточняется, что такое решение власти страны приняли для обеспечения стабильного экспорта мяса. Карантинные зоны с ветеринарно-санитарным режимом планируется организовать на базе погранпереходов.

Читайте также: Монголия хочет поставлять в Россию больше традиционных товаров

Так, на востоке страны зоны обустроят в граничащем с Россией Хэнтийском аймаке и аймаке Дорнод (прежде Восточный), который имеет границы как с РФ, так и с КНР. Нна западе Монголии под карантинные зоны определены Ховдский аймак (область), граничащий с Китаем, Увс и Баян-Ульгийский аймак, где также проходит граница с Россией. В центральных регионах выбраны Булганский и Хубсугульский аймаки, где есть пограничные пункты пропуска с Россией.

Отмечается, что в карантинных зонах животных будут регулярно осматривать ветеринары, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний. В министерстве подчеркнули, что это создаст условия для устойчивого экспорта мяса и мясопродуктов, соответствующих международным гигиеническим требованиям.

Как указали в ведомстве, реализовать проект предполагается поэтапно.