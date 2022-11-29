На территории Черкасской и Львовской областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Киев, , 13:12 — REGNUM На данный момент в захваченных режимом Киева Черкасской и Львовской областях введены аварийные отключения электричества. Об этом 29 ноября сообщили главы прокиевских администраций названных украинских регионов в своих телеграм-каналах.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии», — написал в своём сообщении глава прокиевской Львовской военной администрации Максим Козицкий, которые он назвал «вынужденными мерами» из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.

Кроме того, глава Черкасской областной военной администрации режима Киева Игорь Табурец также сообщил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

«Величина мощности, доведенная НЭК «Укрэнерго» для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии.