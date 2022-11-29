Киев, 29 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На данный момент в захваченных режимом Киева Черкасской и Львовской областях введены аварийные отключения электричества. Об этом 29 ноября сообщили главы прокиевских администраций названных украинских регионов в своих телеграм-каналах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии», — написал в своём сообщении глава прокиевской Львовской военной администрации Максим Козицкий, назвав эти действия «вынужденными мерами» из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.

Кроме того, глава Черкасской областной военной администрации режима Киева Игорь Табурец также сообщил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

«Величина мощности, доведенная НЭК «Укрэнерго» для нашей области, на данный момент достигает 57% от общей потребности», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Киевской области происходят экстренные отключения электроэнергии.