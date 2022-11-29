Калининград, 29 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Калининградская область обеспечит себя продуктами питания, в регионе произведено около 1 тонны еды на человека только частью сельхозкомплекса, сообщил депутат Госдумы от региона Андрей Колесник («Единая Россия»).

Хлеб

По данным минсельхоза Калининградской области, сельскохозяйственная отрасль традиционно ставит рекорды и полностью обеспечивает калининградцев всем необходимым, отметил парламентарий.

«Потребности населения по основным продуктам питания были закрыты полностью еще в октябре: за 9 месяцев собрано 680 тыс. тонн зерна — это на 156 тыс. тонн больше внутрирегиональной потребности; произведено 97,1 тыс. тонн мяса, что также полностью закрывает региональную потребность; накопано 63 тыс. тонн картофеля и 22 тыс. тонн овощей; в новых садах собрано 3 тыс. тонн плодов и ягод; произведено 181 тыс. тонн молока и 208 миллионов штук яйца», — привел цифры Колесник в телеграм-канале.

Около 1 тонны еды на человека произведено в регионе только частью сельскохозяйственного комплекса, резюмировал парламентарий.

В Европе с начала специальной военной операции разгоняли волну дезинформации о пустых продовольственных прилавках в России и, в частности, в Калининградской области.

Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров: зерну, сахару, растительному маслу, рыбной продукции и другим параметрам.

Читайте также: В Госдуме готовятся сократить бюрократическую нагрузку на АПК