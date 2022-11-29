Москва, 29 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В эксплуатацию Дальней авиации ВКС России передан после ремонта очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщили 29 ноября в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Минобороны России Бомбардировщик Ту-22м3 ВКС России

«На самолёте были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приёмо-сдаточные испытания», — сообщает ОАК.

Отремонтированный самолёт передали «эксплуатирующей организации» после того, как на нём провели «ознакомительный полёт».

Напомним, находящийся на вооружении ВКС РФ Ту-22М способен нести ядерное оружие. Он предназначен для ведения боевых действий с помощью ракетных и бомбовых ударов в оперативных зонах сухопутных и морских театров военных действий.