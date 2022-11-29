Москва, 29 ноября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Сценарий, при котором страны НАТО начнут оказывать Украине лишь символическую помощь, обрисованный экспертами китайского издания Global Times, имеет все шансы реализоваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Генеральный секретарь НАТО уже признал, что конфликт на Украине негативно сказывается на гражданах западных стран, — напомнил Ильинский. — Это приводит к росту счетов за продукты питания и электроэнергию и означает тяжелые времена для многих домохозяйств во всех странах Европы. Однако, по словам Столтенберга, за экономические трудности европейцев «народ Украины каждый день расплачивается своей кровью». Таким образом, европейские политики экономически поддерживают и стремятся всеми силами усилить конфликт на Украине с призрачной и недостижимой целью нанести военное поражение России на поле боя, расплачиваясь кровью украинцев. Однако во время этой прокси-войны неожиданно выяснились моменты, которые руководители Европейского союза не принимали ранее во внимание, используя боевой опыт операции в Афганистане. Если во время войны в Афганистане силы НАТО выпускали не более 300 артиллерийских снарядов в день, а у их противников не было боевой авиации, то ВСУ выпускают до 7000 снарядов в день против 50 тысяч выстрелов российских ВС».

В связи с этим Ильинский призвал не забывать, что мощности предприятий ВПК США позволяют выпускать не более 15 тысяч снарядов в месяц, что совершенно недостаточно для длительного поддержания военного конфликта подобной интенсивности.

«Поскольку страны НАТО сжигают оружие и боеприпасы со скоростью, невиданной со времен Второй мировой войны, гонка за поддержанием национальных арсеналов в рабочем состоянии превратилась в критически важный фронт, который может оказаться решающим для усилий Запада на Украине, — сказал Ильинский. — Франция уже передала Украине 18 современных гаубиц «Цезарь», или около пятой части всей артиллерии армии Франции. Руководящие принципы НАТО, требующие от членов хранить запасы вооружений, препятствуют росту поставок вооружений на Украину. Запасы старых советских вооружений на складах стран бывшего Варшавского договора практически полностью исчерпаны. У двадцати из тридцати стран, входящих в НАТО, закончились запасы оружия, которые они могут отправить Украине».

В результате, как пояснил Ильинский, вполне возможен сценарий резкого сокращения военной помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки останутся лишь на символическом уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) рассказал, почему, по его мнению, США не смогут отказаться от военной поддержки Украины.