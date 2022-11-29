Николаев, Украина, , 12:59 — REGNUM В городе Николаеве, находящемся под контролем киевского режима, демонтировали мемориальную доску А. С. Пушкину, написал 29 ноября местный руководитель управления по культуре и охране культурного наследия Юрий Любаров в запрещённой в РФ соцсети.

Александр Сергеевич Пушкин за работой

Чиновник объяснил решение городских властей демонтировать мемориальную доску. По его словам, она до сих пор висела на здании, которое уже долгое время не является почтовой станцией, где «неоднократно останавливался поэт».

Стоит напомнить, что бюст Пушкина неделю назад демонтировали в другом украинском городе — Кременчуге. Местные власти сообщали, что памятник перенесут в музей.

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