Вашингтон, 29 ноября 2022, 13:00 — REGNUM Заявление Пекина о вторжении крейсера военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов Chancellorsville в территориальные воды Китая не соответствует действительности. Об этом 29 ноября говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Седьмого флота США.

Географическая карта архипелага Спратли
Географическая карта архипелага Спратли
Central Intelligence Agency

«Заявление КНР об этой миссии является ложным. USS Chancellorsville провёл FONOP (Операция по обеспечению свободы судоходства, — прим. ИА REGNUM) в соответствии с международным правом, а затем продолжил обычные операции в водах, где действуют свободы открытого моря», — говорится в сообщении.

В Седьмом флоте подчеркнули, что позиция Китая противоречит тому, как в США трактуют международное право на прохождение судов в Индо-Тихоокеанском регионе. В обращении также говорится, что заявления Китая не смогут остановить американские корабли.

Напомним, ранее Китай обвинил США в несанкционированном проходе ВМС в китайские территориальные воды в Южно-Китайском море возле архипелага Наньша (Спратли). Принадлежность акватории оспаривают Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней и Тайвань.