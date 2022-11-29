Вашингтон, 29 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Заявление Пекина о вторжении крейсера военно-морских сил (ВМС) Соединённых Штатов Chancellorsville в территориальные воды Китая не соответствует действительности. Об этом 29 ноября говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Седьмого флота США.

Central Intelligence Agency Географическая карта архипелага Спратли

«Заявление КНР об этой миссии является ложным. USS Chancellorsville провёл FONOP (Операция по обеспечению свободы судоходства, — прим. ИА REGNUM) в соответствии с международным правом, а затем продолжил обычные операции в водах, где действуют свободы открытого моря», — говорится в сообщении.

В Седьмом флоте подчеркнули, что позиция Китая противоречит тому, как в США трактуют международное право на прохождение судов в Индо-Тихоокеанском регионе. В обращении также говорится, что заявления Китая не смогут остановить американские корабли.

Напомним, ранее Китай обвинил США в несанкционированном проходе ВМС в китайские территориальные воды в Южно-Китайском море возле архипелага Наньша (Спратли). Принадлежность акватории оспаривают Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней и Тайвань.