Politico: Мишель предложит Китаю помощь в борьбе с пандемией
Глава Евросовета Мишель предложит на встрече с Си Цзиньпином помощь в борьбе с пандемией — Politico
Пекин,
29 ноября 2022, 12:54 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе планируемого визита в КНР и встречи с Си Цзиньпином на планирует затрагивать тему протестов в Китае против коронавирусных ограничений, передает издание Politico 29 ноября.
Шарль Мишель
Иван Шилов © ИА REGNUM
По информации источника, Мишель предложит Китаю помощь Евросоюза в борьбе с пандемией. Также одной из тем обсуждения станет торговая политика ЕС в отношении Китая.
Стороны проведут обмен мнениями по китайско-европейским отношениям, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает официальный представитель МИР Китая Чжао Лицзянь.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Европейского совета Шарль Мишель оправить с визитом в Пекин 1 декабря, где встретится с Си Цзиньпином.
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История вопроса
Китай во внешней политике декларирует принципы «мирного развития ради всеобщего процветания». Постепенно Пекин начинает отходить от этой концепции и периодически демонстрирует совсем не мирные действия для защиты или продавливания своих интересов на мировой арене.
Китай на сегодняшний день одна из самых динамично развивающихся стран как в экономическом, так и в военном плане. Подобный рывок и появление на этом фоне соответствующих амбиций вызывает беспокойство стран, привыкших считать себе лидерами. В этой ситуации Пекину придется либо отступать в тень, либо заявлять о необходимости пересмотра сложившихся отношений. И судя по тому, как Китай реализовывает свою внешнюю политику, он с большей вероятностью выберет второй вариант со всеми его последствиями.