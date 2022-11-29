Глава Евросовета Мишель предложит на встрече с Си Цзиньпином помощь в борьбе с пандемией — Politico

Пекин, , 12:54 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе планируемого визита в КНР и встречи с Си Цзиньпином на планирует затрагивать тему протестов в Китае против коронавирусных ограничений, передает издание Politico 29 ноября.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, Мишель предложит Китаю помощь Евросоюза в борьбе с пандемией. Также одной из тем обсуждения станет торговая политика ЕС в отношении Китая.

Стороны проведут обмен мнениями по китайско-европейским отношениям, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает официальный представитель МИР Китая Чжао Лицзянь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Европейского совета Шарль Мишель оправить с визитом в Пекин 1 декабря, где встретится с Си Цзиньпином.

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