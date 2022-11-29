Красногорск, 29 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Жителям Херсонской области с 29 ноября начали выдавать жилищные сертификаты, по которым можно приобрести квартиру или дом в Подмосковье.

Пресс-служба правительства Московской области В Подмосковье выдают жилищные сертификаты жителям Херсонской области

При расчете суммы жилищного сертификата учитываются средняя стоимость квадратного метра жилья в России, которая составляет 83 420 рублей, и количество членов семьи. На одного человека должно быть предоставлено не менее 33 квадратных метров, на семью из двух человек — от 42 квадратных метров. В семье из трех и более человек на каждого должно приходиться не менее 18 квадратных метров. Также жителям Херсонской области, покинувшим свой дом, полагается выплата в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, каждый год в Подмосковье приезжают десятки тысяч человек в надежде обосноваться здесь, найти хорошую работу, создать семью. В этом году их число пополнили те, кто прибыл из зоны проведения СВО. Федеральным правительством было решено оказать поддержку семьям, приехавшим из Херсонской области, где сегодня особенно опасно. Жилищный сертификат поможет им приобрести жилье в Московской области.

Воробьев назвал задачей местных властей сделать процесс получения сертификата и покупки жилья по минимуму хлопотным и максимально комфортным. На сегодня уже поступило свыше 2000 заявок на жилищный сертификат и выплату. Глава региона пообещал оперативно отработать каждую заявку и оказать людям всестороннюю поддержку и внимание.

Оформить сертификат можно в любом офисе «Мои документы» в Московской области или посредством подачи заявки на региональном портале госуслуг в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Для получения сертификата нужно заполнить онлайн-заявление, прикрепить документы, подтверждающие личность всех членов семьи и факт проживания в Херсоне или области. А чтобы получить единовременную выплату, нужно еще указать банковские реквизиты. Не позднее чем через 15 рабочих дней в личном кабинете должно появиться соответствующее уведомление.

По 130 заявкам уже приняты положительные решения. С остальными сейчас работают специалисты, запрашивая данные о факте проживания в Херсоне, внося учетные дела в федеральную базу АИС и проверяя подлинность документов.

На этой неделе в Московскую область придут первые 200 миллионов рублей из федерального бюджета на 54 сертификата и 43 выплаты, а получать их люди начнут уже сегодня.