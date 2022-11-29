Песков рассказал, почему пока невозможны новые переговоры с Киевом
Песков заявил, что Киев категорически отказывается от переговоров с Москвой
Москва,
29 ноября 2022, 12:55 — REGNUM Москва пока не может вести новые переговоры с Киевом из-за непримиримой позиции украинской стороны. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Сейчас никакие переговоры невозможны, их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что требования России давно известны, осталось, чтобы киевский режим был готов их обсуждать. По мнению Пескова, украинской стороне для этого нужна политическая воля.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.