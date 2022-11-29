Москва, 29 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Москва пока не может вести новые переговоры с Киевом из-за непримиримой позиции украинской стороны. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас никакие переговоры невозможны, их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что требования России давно известны, осталось, чтобы киевский режим был готов их обсуждать. По мнению Пескова, украинской стороне для этого нужна политическая воля.