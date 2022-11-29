Москва, 29 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин выступит перед делегатами юбилейного Х Всероссийского съезда судей, который проходит в Государственном Кремлёвском дворце. Встреча приурочена к столетию Верховного суда России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В настоящее время в мероприятии объявлен перерыв до 13:00 мск.

«Ожидается, что после перерыва президент России Владимир Путин выступит перед делегатами. После главы государства слово возьмёт председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин», ― пишет РАПСИ.

Как сообщало ИА REGNUM, X Всероссийский съезд судей продлится с 29 ноября по 1 декабря и соберет в Кремлевском дворце более 800 делегатов, представляющих всю судебную систему ― от высших судов до мировых судей.

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Напомним, на съезде планируется рассмотреть внесение изменений в Кодекс судейской этики, а также сформировать новые составы Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

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