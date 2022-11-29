Москва, 29 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. С оригиналом ответа посла РФ в Лондоне Андрея Келина на вопрос о его сыне и возможности участия его в спецоперации предложила ознакомиться критикующим за это российский МИД официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила об этом 29 ноября в программе «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

При этом ранее посол России в Лондоне в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си ответил на несколько вопросов о своём сыне и возможности участия его в специальной военной операции (СВО) ВС РФ. Келин указал, что он пока не видит такой возможности, так как его сын «никогда не был обучен на военного. У него нет соответствующей профессии», однако уточнил, что «это, конечно, может случиться, почему бы и нет».

Как отметила Захарова, в этом случае нужно обратить внимание на формулировку вопроса, так как он был не про то, получил ли сын Келина повестку в военкомат, и российский дипломат отвечал именно на заданный вопрос.

При этом она добавила, что перевод этого интервью посла РФ в Лондоне был в российском сегменте дан «странновато» и в таких случаях, по её мнению, такие публикации необходимо читать в оригинале.

«Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит и по повестке соответствующей либо в военкомат, либо в соответствующий орган и т д, все, вопросов быть не может», — пояснила российский дипломат.

Также Захарова уточнила, что это «не вопрос личного отношения российского посла, или каких-то детей, родственников» и тут нет каких-либо иных опций.

«Здесь вопрос-то был задан о том, где сейчас находится сын и почему он, так сказать, не принимает участие в этих мероприятиях, насколько я понимаю. На это и был дан ответ, что он не является военнослужащим, я это так поняла», — указала официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о переносе двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США на более поздний срок.