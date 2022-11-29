Эрдоган: наземная операция начнётся, когда это будет удобно

Анкара, , 12:50 — REGNUM В Турции выразили готовность провести наземную операцию в Сирии, сообщает Reuters.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наземная операция начнётся, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.

Турецкой армии нужно всего несколько дней, чтобы быть готовой к наземному вторжению в северную Сирию, и такое решение может быть принято, заявили также официальные лица в Турции.

Гаубицы, ежедневно обстреливаемые из Турции, в течение недели поражали цели курдских отрядов Народной самообороны, в то время как военные самолеты наносили авиаудары.

Напомним, Россия попросила Турцию воздержаться от полномасштабного наземного наступления. Она поддерживала президента Сирии Башара Асада, в то время как Анкара поддерживала повстанцев.