Анкара, 29 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Турции выразили готовность провести наземную операцию в Сирии, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наземная операция начнётся, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.

Турецкой армии нужно всего несколько дней, чтобы быть готовой к наземному вторжению в северную Сирию, и такое решение может быть принято, заявили также официальные лица в Турции.

Гаубицы, ежедневно обстреливаемые из Турции, в течение недели поражали цели курдских отрядов Народной самообороны, в то время как военные самолеты наносили авиаудары.

Напомним, Россия попросила Турцию воздержаться от полномасштабного наземного наступления. Она поддерживала президента Сирии Башара Асада, в то время как Анкара поддерживала повстанцев.