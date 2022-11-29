Турция готова провести наземную операцию в Сирии
Эрдоган: наземная операция начнётся, когда это будет удобно
Анкара, 29 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Турции выразили готовность провести наземную операцию в Сирии, сообщает Reuters.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наземная операция начнётся, когда это будет удобно для обеспечения безопасности южной границы.
Турецкой армии нужно всего несколько дней, чтобы быть готовой к наземному вторжению в северную Сирию, и такое решение может быть принято, заявили также официальные лица в Турции.
Гаубицы, ежедневно обстреливаемые из Турции, в течение недели поражали цели курдских отрядов Народной самообороны, в то время как военные самолеты наносили авиаудары.
Напомним, Россия попросила Турцию воздержаться от полномасштабного наземного наступления. Она поддерживала президента Сирии Башара Асада, в то время как Анкара поддерживала повстанцев.