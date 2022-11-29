Высоцк, Ленинградская область, , 13:03 — REGNUM Новый участок морского грузо-пассажирского многостороннего пункта пропуска через госграницу Российской Федерации обустроен в морском порту Высоцк в Ленинградской области. Он позволит увеличить пропускную способность пункта на 20 судов и на 1,5 млн тонн грузов в год.

Новый пункт пропуска в порту Высоцк в Ленобласти rosgranstroy.ru

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой), новый участок обустроен в границах земельных участков ПАО «Газпром» за счет внебюджетных средств, там созданы все условия для организации пограничного, таможенного и других видов контроля.

Как отмечается, расширение пункта пропуска поможет обеспечить энергетическую безопасность Калининградской области. Отметим, что через порт Высоцк в российский эксклав на танкерах и газовозах доставляются энергоносители.

В настоящее время пропускная способность морского пункта пропуска Высоцк (без учета нового участка) составляет 1460 судов в год, грузооборот — 27 млн тонн в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, в порту Высоцк Выборгского района Ленинградской области построят новый зерновой терминал, который на четверть увеличит общие объемы отгрузок зерна через порты Ленинградской области.