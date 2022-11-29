Москва, 29 ноября 2022, 12:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о добровольцах, желающих принять участие в специальной военной операции России на территории Украины.
«Мы все относимся к добровольцам, которые, не жалея жизни и здоровья, защищали отечество. Они есть и будут героями», — сообщил Песков журналистам 29 ноября.
Также Песков добавил, что пока конкретных планов на встречу Владимира Путина с раненными военными нет, но очевидно, что президент продолжит проводить деловые совещания и беседы с теми, кто имеет отношение к специальной военной операции.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал с Касым-Жомартом Токаевым посланий президенту Франции Эммануэлю Макрону.
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