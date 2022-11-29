Москва, 29 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о добровольцах, желающих принять участие в специальной военной операции России на территории Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы все относимся к добровольцам, которые, не жалея жизни и здоровья, защищали отечество. Они есть и будут героями», — сообщил Песков журналистам 29 ноября.

Также Песков добавил, что пока конкретных планов на встречу Владимира Путина с раненными военными нет, но очевидно, что президент продолжит проводить деловые совещания и беседы с теми, кто имеет отношение к специальной военной операции.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передавал с Касым-Жомартом Токаевым посланий президенту Франции Эммануэлю Макрону.