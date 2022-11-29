Донецк, 29 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Позиции ВС России на авдеевском направлении улучшились, заявил 29 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Глава республики пояснил, что ВС РФ стремятся освободить Авдеевку (ДНР) от ВСУ, для чего сначала необходимо очистить от боевиков «все малые населённые пункты вокруг» города.