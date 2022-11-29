Пушилин заявил, что ВС РФ улучшили позиции на авдеевском направлении
Донецк, 29 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Позиции ВС России на авдеевском направлении улучшились, заявил 29 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
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Денис Пушилин
Глава республики пояснил, что ВС РФ стремятся освободить Авдеевку (ДНР) от ВСУ, для чего сначала необходимо очистить от боевиков «все малые населённые пункты вокруг» города.
«С учётом освобождения Опытного, позиции у ребят очень серьёзно улучшились».