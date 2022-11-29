Обыкновенный расизм, или Папа Римский о «жестоких» чеченцах и бурятах

29 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В Италии раскритиковали папу Римского за «расистские» высказывания о чеченцах и бурятах в составе российской армии.

Владимир Бадмаев, , 13:17 — REGNUM Папа Римский Франциск назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими представителями российской армии, которые совершают наиболее ужасные преступления против украинцев. Заявление прозвучало в ходе интервью американскому иезуитскому изданию America Magazine.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости после ввода войск. Самые жестокие, пожалуй, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил он.

Глава католиков мира не уточнил, откуда у него такая информация, хотя очевидно, что он повторяет лишь тезисы украинской военной пропаганды, которая, в свою очередь, опирается на наработки ведомства Йозефа Геббельса. Согласно последним, в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны воевали сплошь «недочеловеки» — евреи, азиаты и так далее.

Можно вспомнить слова бывшего киевского омбудсмена Людмилы Денисовой, «прославившейся» своими безудержными фантазиями об изнасилованиях. Из-за чего её, кстати, сместили с должности. Так вот, после провокации в Буче она заявила, что основные преступления там совершали буряты и «кадыровцы».

Людмила Денисова Yaruna21

Эти заявления, очевидно, преследуют цель по расчеловечиванию противника. Мы уже не раз указывали, что европейские страны являются участниками конфликта, пусть пока только в экономическом и информационном плане.

Однако демонизировать русских как народ в глазах большинства европейцев за девять месяцев тотальной информационной войны так и не получилось. Не помогли ни запрет российских СМИ, ни борьба с российскими спортсменами, ни «отмена» Чайковского, Толстого, Достоевского и так далее. Русская культура, как не раз замечали в Италии, является частью мировой культуры, поэтому отменить её просто невозможно.

Другое дело — неведомые и во многом непонятные для простых европейцев чеченцы и буряты. Понятно, что под ними подразумеваются все кавказские и азиатские народы России, поскольку вряд ли Франциск способен отличить чеченца от кабардинца, осетина или аварца, а бурята — от тувинца, якута или калмыка.

К слову, до недавнего времени чеченский народ на Западе изображался исключительно в образе жертвы Кремля, на что указала представитель МИД России Мария Захарова. Однако с началом специальной военной операции, как видно, всё изменилось, «тренды поменялись».

Впрочем, старания главы Ватикана пока не увенчались успехом. Простые итальянцы в соцсетях раскритиковали самого папу Римского, обвинив его в расизме и даже фашизме.

«Удивительно, что папа Франциск мог сделать такое спорное заявление», — прокомментировал Фабрицио М.

«Не понимаю, зачем осуждать народы в целом? Скажите имена и фамилии, если знаете. Иначе это пахнет расизмом», — считает Мария Клаудиа Б.

«Из серии, папа тоже может говорить бред. Он сказал, что Украину мучит российская армия, но люди не русской традиции, а чеченцы и буряты», — Джанни М.

«Папа Римский находится под влиянием британцев, поэтому говорит подобную фашистскую чушь», — предположил Мануэль Дз.

Папа Римский Франциск (сс) Kai Pilger

Многие комментаторы призвали вспомнить преступления, совершённые Римской католической церковью на протяжении своей долгой истории.

«На фоне крестоносцев чеченцы и буряты — словно грудные дети. О каком «моральном авторитете» церкви говорят эти люди?» — прокомментировал Эдуардо В.

«Во время Второй мировой войны Ватикан активно сотрудничал с нацистами, существуют фотографии, на которых они благословляли оружие. Что неудивительно, ведь и Гитлер был католиком. А теперь они ценят Украину за те же идеи», — отметил Роберто В.

Епископ Чезаре Орсениго с Гитлером и Риббентропом (сс) Bundesarchiv

«Нынешний папа был иезуитом, и во время пребывания в Аргентине во времена жестокой военной хунты его поведение, по некоторым свидетельствам, не было кристально чистым. После того как он в Аргентине укрывал многих священников-педофилов, прибыв в Рим, он назначил министром экономики Ватикана кардинала Пелла, которого обвиняли в жестоком обращении с детьми в Австралии», — напомнил Фабио Ф.

«Извините, но кто-то должен засунуть ему в рот кляп», — заключил Марио К.