Делягин рассказал, какую выгоду извлекают США, продолжая помогать Украине оружием

Москва, , 12:43 — REGNUM К прогнозу китайского издания Global Times о том, что страны НАТО перестанут помогать Украине вооружением, так как будут озабочены решением целого вороха собственных экономических проблем следует относиться сдержанно — так как для американцев накачивание фашистского режима на Украине оружием является абсолютно необходимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Михаил Делягин duma.gov.ru

«Я сдержанно отношусь к оптимистичным прогнозам, — признался Делягин. — Просто потому, что они редко сбываются. В данном случае это (прогноз Global Times — прим. ИА REGNUM) это относится к европейскому оружию. Оно, во-первых, и физически заканчивается, и, во-вторых, Европа начинает понимать, что ее обманули и она не получит никаких выгод от конфликта на Украине, в отличие от США. Но то, что понимает Европа, никого не волнует, так как она выполняет указания американского и английского руководства. Не для того же англичане ставили инвестиционного банкира из Сити президентом Франции, чтобы Франция имела что-то напоминающее независимость от Англии. Что касается США, то для них наращивание производства оружия — это способ выхода из кризиса, способ решения экономических проблем. Они не понимают выгод сотрудничества с другими странами, а понимают только выгоды конкуренции. И в силу этого военное кейнсианство, то есть развитие за счет государственных вложений в военно-промышленный комплекс, является наиболее понятным для них образом жизни и образом развития в целом».

Поэтому, как полагает Делягин, для американцев накачивание фашистского режима на Украине оружием является абсолютно необходимым с точки зрения не только решения геополитических задач (уничтожить Европу экономически, а Россию — политически), но и с точки зрения решения собственных экономических проблем и стимулирования собственного прогресса. Это их способ сохранения внутриполитического баланса.

«Поэтому прогноз уважаемых китайских коллег мне представляется вполне справедливым по отношению к Европе и несправедливым по отношению к Америке», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов не исключил того, что уровень военной поддержки киевского режима со стороны стран НАТО снизится.

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