Москва, 29 ноября 2022, 12:43 — REGNUM К прогнозу китайского издания Global Times о том, что страны НАТО перестанут помогать Украине вооружением, так как будут озабочены решением целого вороха собственных экономических проблем следует относиться сдержанно — так как для американцев накачивание фашистского режима на Украине оружием является абсолютно необходимым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).
«Я сдержанно отношусь к оптимистичным прогнозам, — признался Делягин. — Просто потому, что они редко сбываются. В данном случае это (прогноз Global Times — прим. ИА REGNUM) это относится к европейскому оружию. Оно, во-первых, и физически заканчивается, и, во-вторых, Европа начинает понимать, что ее обманули и она не получит никаких выгод от конфликта на Украине, в отличие от США. Но то, что понимает Европа, никого не волнует, так как она выполняет указания американского и английского руководства. Не для того же англичане ставили инвестиционного банкира из Сити президентом Франции, чтобы Франция имела что-то напоминающее независимость от Англии. Что касается США, то для них наращивание производства оружия — это способ выхода из кризиса, способ решения экономических проблем. Они не понимают выгод сотрудничества с другими странами, а понимают только выгоды конкуренции. И в силу этого военное кейнсианство, то есть развитие за счет государственных вложений в военно-промышленный комплекс, является наиболее понятным для них образом жизни и образом развития в целом».
Поэтому, как полагает Делягин, для американцев накачивание фашистского режима на Украине оружием является абсолютно необходимым с точки зрения не только решения геополитических задач (уничтожить Европу экономически, а Россию — политически), но и с точки зрения решения собственных экономических проблем и стимулирования собственного прогресса. Это их способ сохранения внутриполитического баланса.
«Поэтому прогноз уважаемых китайских коллег мне представляется вполне справедливым по отношению к Европе и несправедливым по отношению к Америке», — подытожил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов не исключил того, что уровень военной поддержки киевского режима со стороны стран НАТО снизится.
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