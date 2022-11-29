Москва, 29 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о переносе двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США на более поздний срок. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в МИД РФ, которое является непосредственным участником этого мероприятия. По словам пресс-секретаря, в Кремле в курсе этого переноса, но «головная организация» в данном случае — МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это нужно обращаться в Министерство иностранных дел, именно МИД является главным организатором в этом мероприятии», — заявил Песков.

Посольство США в РФ 28 ноября подтвердило о переносе встречи представителей России и США, при этом уточнили, что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты», пишет «Коммерсантъ». Также подтвердили данные о переносе и в МИД РФ, сообщало ИА REGNUM.

Напомним, запланированная сессия в Каире по ДСНВ перенесена на неопределённый срок. До этого планировалось провести заседание комиссии в период с 29 ноября по 6 декабря.