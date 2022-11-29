Москва, 29 ноября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Бесперебойные поставки нефти и газа из России в Китай необходимо гарантировать Москве и Пекину. Об этом 29 ноября заявил глава совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян во время Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Необходимо совместно гарантировать безопасность поставок нефтегазовых ресурсов», — сказал он.

Также глава CNPC указал на то, что является важной надлежащая эксплуатация нефтепроводов из России в Китай и проекта «Ямал СПГ», в котором также имеется доля китайской компании, и призвал скорее реализовать китайско-российский газопровод по дальневосточному маршруту и проект «Арктик СПГ — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что на участие партнёров из Китая в проекте создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге рассчитывает Россия.