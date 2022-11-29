Путин проведёт встречу с председателем Верховного суда России Лебедевым

Москва, , 12:34 — REGNUM После участия в Х Всероссийском съезде судей президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом журналистам 29 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Далее после своего выступления на съезде Путин проведёт ещё отдельную встречу с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым», ― сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, делегатам Х Всероссийского съезда судей предстоит обсудить перспективы использования мировыми судьями технологий искусственного интеллекта в целях автоматизированной подготовки проектов судебных приказов.

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Также на съезде будут подняты все насущные вопросы российской судебной системы и определены главные тренды на развитие. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и судьи перед мероприятием неоднократно отмечали важность задачи по цифровизации правосудия, улучшения работы государственных интернет-сервисов и упрощения доступа граждан к правосудию.